Google предстанет перед судом за "кражу патентов"

Окружной судья США Уильям Алсуп признал недействительным один из патентов Sonos и при этом определил, что Google нарушил другой. Однако он отклонил просьбу Google аннулировать оставшиеся два патента до начала судебного разбирательства.

Алсуп также установил, что один из оставшихся патентов не был нарушен Google умышленно, что уменьшит потенциальный ущерб Sonos. Судья заявил, что после суда присяжных будет проведено отдельное судебное разбирательство, чтобы определить, нарушают ли улучшенные колонки Google патенты Sonos.