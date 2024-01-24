Google представила Lumiere – передовой ИИ для создания видео

Кроме того, Lumiere предлагает сложные возможности по закрашиванию видео, позволяя пользователям плавно заполнять изменяемые области. Исследовательская группа, создавшая Lumiere, подчеркивает уникальность его «пространственно-временной U-сетевой архитектуры», позволяющей генерировать видео целой длины за один проход.

Несмотря на то, что Lumiere в настоящее время является исследовательским проектом, его возможности демонстрируют значительный скачок в развитии генеративного ИИ для создания видео.