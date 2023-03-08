Наука и технологии
13:59, 08 марта 2023
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Google представила модель ИИ в стиле ChatGPT для управления роботами

Она обрабатывает голос и действует самостоятельно

Группа исследователей ИИ из Google и Берлинского технического университета представила PaLM-E, визуально-языковую модель (VLM) с 562 миллиардами параметров. Создатели пишут, что это самая большая VLM из когда-либо разработанных и что она может выполнять различные задачи без необходимости переобучения.

Google представила модель ИИ в стиле ChatGPT для управления роботами

Фото: Google

По данным Google, при подаче команды высокого уровня, например, "принеси мне рисовые чипсы из ящика", PaLM-E может сгенерировать план действий и самостоятельно выполнить эти действия.

PaLM-E делает это, анализируя данные с камеры робота, не нуждаясь в предварительной обработке представления сцены. Это устраняет необходимость предварительной обработки или аннотирования данных человеком и позволяет более автономно управлять роботом.

Он также устойчив и может реагировать на окружающую среду. В видео примере исследователь берет чипсы у робота и перемещает их, но робот находит чипсы и снова берет их.

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