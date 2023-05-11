Google представила «универсального переводчика» видео, который подстраивается под движения губ

Распознавая слова диктора и переводя их в текст, система затем синтезирует переведенную речь, сохраняя при этом оригинальный тембр и эмоциональные нюансы. В результате получается видео, в котором кажется, что говорящий передает свое сообщение на другом языке, хотя он никогда этого не делал.

Эта технология обладает огромным потенциалом, особенно в сфере образования и, возможно, в киноиндустрии. Однако Google признает риски, связанные с неправильным использованием таких мощных возможностей, включая возможность манипулирования публичными выступлениями со стороны злоумышленников.

Чтобы решить эту проблему, Google планирует сотрудничать с надежными партнерами для распространения технологии и внедрить водяные знаки в создаваемые видеоролики, чтобы обозначить их происхождение от искусственного интеллекта.