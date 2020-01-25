Google предупредила об экспериментах с поисковой выдачей

Об этом Google написала в официальном аккаунте в Twitter. Команда сообщила, что пыталась сделать десктопную версию поиска более похожей на мобильную, однако услышала обратную связь пользователей и решила дальше экспериментировать с поисковой выдачей.

«Мы всегда хотим сделать Поиск лучше, поэтому мы собираемся экспериментировать с новым расположением иконок сайтов», — предупредила компания.

В течение нескольких недель команда Google будет тестировать различные решения по расположению значков.