Наука и технологии
Сегодня 10:42
Google предупредила об экспериментах с поисковой выдачей
В ответ на критику пользователей компания предложит новый дизайн
Вчера стало известно, что команда Google обновила дизайн рекламных объявлении в поисковой выдаче. Теперь их сложнее отличить от обычных результатов поиска. Компания чуть позже заявила, что продолжит экспериментировать с дизайном, и это не последняя версия изменений.
Об этом Google написала в официальном аккаунте в Twitter. Команда сообщила, что пыталась сделать десктопную версию поиска более похожей на мобильную, однако услышала обратную связь пользователей и решила дальше экспериментировать с поисковой выдачей.
«Мы всегда хотим сделать Поиск лучше, поэтому мы собираемся экспериментировать с новым расположением иконок сайтов», — предупредила компания.
В течение нескольких недель команда Google будет тестировать различные решения по расположению значков.