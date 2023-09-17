Google прекратил продажу новых доменов

Существующие клиенты Google Domains могут продолжать управлять своими доменами с помощью этой платформы, однако добавлять новые домены в свой портфель они больше не смогут. Squarespace предлагает домены по цене от 12 долларов в год, что аналогично ценам Google.

Хотя компания не сообщала об этом напрямую своим клиентам по электронной почте, некоторые пользователи заметили это изменение, посетив сайт Domains.