Google превратит Android-смартфоны в датчики землетрясений

Для масштабной системы оповещения с традиционными сейсмометрами понадобилось бы очень много таких устройств, которые ещё и нужно обслуживать. Сейсмометры дорогие, и устанавливать их везде непрактично.

Их роль могут выполнять Android-устройства. В Google выяснили, что встроенные в смартфоны акселерометры могут реагировать на сейсмические колебания. Специалисты говорят, что датчики могут даже распознать первую, более слабую, и вторую, более сильную, волны из эпицентра землетрясения.

Алгоритмы позволят Google собрать данные тысяч устройств, обработать их и разослать оповещения. Сообщается, что компания будет внедрять систему постепенно. Сколько на это потребуется времени, точно неизвестно.