Google приготовилась к релизу часов Pixel Watch 3 в нескольких размерах

Хотя точные характеристики новых Pixel Watch 3 пока неизвестны, ожидается, что они будут иметь дизайн, схожий с Pixel Watch 2, с некоторыми незначительными улучшениями. Увеличение размера может позволить установить более емкий аккумулятор и увеличить пространство для датчиков. Также возможно, что Google разграничит функциональность между двумя размерами, но пока нет никакой информации, подтверждающей это.

Решение выпустить Pixel Watch 3 в нескольких размерах можно только приветствовать — пользователи, которым предыдущие модели показались слишком маленькими. Это сделает новые смарт-часы более привлекательными для широкого круга потребителей и поможет Google увеличить свою долю на рынке смарт-часов.

Ожидается, что Google опубликует больше информации о Pixel Watch 3 в ближайшие месяцы. Не исключено, что часы выйдут в первой половине 2024 года.