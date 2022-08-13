Google пригрозила сотрудникам увольнением за плохую работу

По словам рабочих, им пригрозили увольнениями, если результаты третьего квартала не оправдают ожиданий. Сотрудникам отдела продаж Google Cloud сообщили о грядущем «всестороннем обзоре эффективности продаж и общей производительности». Руководители отделов рассказали о «последствиях» при плохих продажах.

Кроме того, работники «корпорации добра» рассказали, что компания продлила мораторий на приём новых сотрудников. При этом никаких заявлений от руководства по этому поводу не было.

Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания сталкивается со «сложной макроэкономической ситуацией и большой неопределённостью в будущем». Он считает, что производительность Google не соответствует нынешней рабочей силе. По словам одного из работников, после этой речи коллеги начали считать, что «компания затягивает пояса».

СМИ рассказывают о похожей ситуации и у других техногигантов. Марк Цукерберг также ввёл мораторий на наём новых сотрудников и пригрозил увольнением неэффективным сотрудникам. Кроме этого, сообщалось об увольнениях в Twitter, который штормит после скандальной несостоявшейся сделки с Илоном Маском.