Google приостановила генерацию ИИ-изображений в Google Earth

Инструмент работал на базе модели Nano Banana 2 и позволял создавать фотореалистичные изображения по текстовому запросу для любой точки мира. При генерации использовались спутниковые снимки, аэрофотосъемка и трехмерные данные «Google Earth». Все созданные изображения помечались как сгенерированные искусственным интеллектом и не отображались в основной версии сервиса.

Функция вызвала обсуждение из-за риска создания ложных сцен с использованием изображений реальных достопримечательностей и других объектов. В Google сообщили, что работают над усилением механизмов защиты, но не уточнили, какие именно изображения стали причиной отключения новой возможности.