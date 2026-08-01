Google приостановила генерацию ИИ-изображений в Google Earth

Опубликовано 01 августа 2026, 17:471 мин.
Google приостановила генерацию ИИ-изображений в Google EarthФункцию отключили после нарушений правил
Компания Google временно отключила функцию генерации изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в сервисе «Google Earth». Возможность появилась всего за день до этого, однако ее работу приостановили после публикации пользователями изображений, которые, по данным компании, могли нарушать действующие правила.
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Инструмент работал на базе модели Nano Banana 2 и позволял создавать фотореалистичные изображения по текстовому запросу для любой точки мира. При генерации использовались спутниковые снимки, аэрофотосъемка и трехмерные данные «Google Earth». Все созданные изображения помечались как сгенерированные искусственным интеллектом и не отображались в основной версии сервиса.
Функция вызвала обсуждение из-за риска создания ложных сцен с использованием изображений реальных достопримечательностей и других объектов. В Google сообщили, что работают над усилением механизмов защиты, но не уточнили, какие именно изображения стали причиной отключения новой возможности.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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