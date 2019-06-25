Ferra

Google призналась в намерениях предотвратить победу Трампа, но тут же взяла свои слова обратно

Впрочем есть и другие доказательства
На днях американский проект Project Veritas опубликовал расследование, посвящённое планам компании Google изменить свои алгоритмы так, чтобы не допустить очередной победы Дональда Трампа на президентских выборах. В материале приводилась скрытая запись разговора представительницы руководства Google Джены Дженнай (Jen Gennai), подтверждающая информацию. Теперь Дженнай говорит, что её слова были неправильно поняты.

На видео Дженнай, руководящая отделом технологий искусственного интеллекта, говорит, что Google неустанно работает над «предотвращением» ситуации, в которой бы результаты голосования на президентских выборах 2016 года повторились в 2020. По словам женщины, победа Трампа «поимела» всех, и нельзя допустить, чтобы это случилось снова. Она подтвердила, что Google «переучивает» свои алгоритмы в соответствии с политической целью.

После публикации Дженнай поспешила заявить, что использовала «неточный язык» в этом разговоре. Видео, по её мнению, смонтировали так, чтобы ввести зрителей в заблуждение.

Тем не менее, Project Veritas приводит внутреннюю документацию Google, подтверждающую разработку алгоритма для продвижения политической повестки, а также ссылается на анонимного инсайдера из компании.

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