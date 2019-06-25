Google призналась в намерениях предотвратить победу Трампа, но тут же взяла свои слова обратно

На видео Дженнай, руководящая отделом технологий искусственного интеллекта, говорит, что Google неустанно работает над «предотвращением» ситуации, в которой бы результаты голосования на президентских выборах 2016 года повторились в 2020. По словам женщины, победа Трампа «поимела» всех, и нельзя допустить, чтобы это случилось снова. Она подтвердила, что Google «переучивает» свои алгоритмы в соответствии с политической целью.

После публикации Дженнай поспешила заявить, что использовала «неточный язык» в этом разговоре. Видео, по её мнению, смонтировали так, чтобы ввести зрителей в заблуждение.

Тем не менее, Project Veritas приводит внутреннюю документацию Google, подтверждающую разработку алгоритма для продвижения политической повестки, а также ссылается на анонимного инсайдера из компании.