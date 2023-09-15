Google призналась в неспособности починить экран собственных часов

В отличие от смартфонов, которые часто можно отремонтировать в местных мастерских, возможности ремонта смарт-часов сильно ограничены. К числу компаний, которые не могут ремонтировать свои смарт-часы, присоединилась и Google. Их представитель заявил: «на данный момент у нас нет возможности отремонтировать часы Google Pixel Watch. Если ваши часы повреждены, вы можете обратиться в службу поддержки Google Pixel Watch для уточнения вариантов замены».