Google признали виновной в краже чужих технологий

Пока неясно, исчезнут ли с прилавков какие-либо конкретные продукты Google. В компании говорят, что не ожидают какого-либо влияния на способность импортировать или продавать устройства. По сути, Google может использовать обходные пути для каждого из пяти спорных патентов. У компании есть как минимум 60 дней до того, как решение вступит в силу.

Известно, что один из патентов касается регулировки громкости устройств по локальной сети. Другие — синхронизации нескольких устройств по сети. Издание the Verge также спросило Sonos, на какие продукты Google распространяется решение. В список вошли телефоны Pixel, устройства Nest Hub, Nest Mini и Chromecast, а также PixelBook Go.