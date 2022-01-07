Google признали виновной в краже чужих технологий

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Google признали виновной в краже чужих технологийТеперь ей грозит запрет на импорт технологий
Комиссия по международной торговле США постановила, что Google нарушает пять патентов Sonos, касающихся умных колонок. Это решение теоретически может заставить компанию прекратить импорт продуктов, использующих «украденную» технологию.
Пока неясно, исчезнут ли с прилавков какие-либо конкретные продукты Google. В компании говорят, что не ожидают какого-либо влияния на способность импортировать или продавать устройства. По сути, Google может использовать обходные пути для каждого из пяти спорных патентов. У компании есть как минимум 60 дней до того, как решение вступит в силу.
Известно, что один из патентов касается регулировки громкости устройств по локальной сети. Другие — синхронизации нескольких устройств по сети. Издание the Verge также спросило Sonos, на какие продукты Google распространяется решение. В список вошли телефоны Pixel, устройства Nest Hub, Nest Mini и Chromecast, а также PixelBook Go.
Источник: the Verge