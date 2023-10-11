Google призвала к реформе патентной системы США после победы над Sonos

Google утверждает, что компания Sonos проводила «кампанию по введению в заблуждение против полезных функций» устройств Google Home и интеллектуальных колонок, ссылаясь на сомнительные патентные претензии.

Это решение стало облегчением для Google и ее пользователей, поскольку ранее судебный спор вынудил Google удалить из своих устройств некоторые функции, включая объединение нескольких комнат.

Кроме того, Google использует этот триумф для поддержки патентной реформы в США. Компания подчеркивает необходимость увеличения финансирования Ведомства по патентам и товарным знакам США, чтобы идти в ногу с развитием технологий и выделять необходимое время для оценки сложных патентов.

Sonos же планирует обжаловать решение суда, выражая свое несогласие с ним.