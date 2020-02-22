Google призвала пользователей не устанавливать приложения компании на смартфоны Huawei

Из-за запрета правительства США на смартфоны китайской компании больше не могут быть предустановлены приложения Google: Gmail, Maps, YouTube, Play Store и другие.

Google рассказала, что продолжает получать большое количество вопросов по поводу новых устройств Huawei и использования на них сервисов компании. Поэтому команда IT-гиганта решила выпустить чёткое руководство для пользователей.

Компания объяснила, что устройства Huawei, выпущенные до 16 мая, могут продолжать получать обновления сервисов Google. Но более поздние девайсы являются несертифицированными. Это значит, что Google не смогла провести строгую проверку этих устройств на безопасность.

Поэтому компания призывает пользователей новых смартфонов Huawei не пытаться обходными путями установить Gmail, YouTube, Play Store и другие сервисы. Google не может гарантировать безопасность приложений. Кроме того, есть риск загрузки поддельных сервисов.