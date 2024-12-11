Google призвала власти США расторгнуть эксклюзивную сделку Microsoft с OpenAI

Google и другие поставщики облачных услуг, например Amazon, утверждают, что сделка Microsoft препятствует честной конкуренции. Они хотят иметь возможность размещать модели OpenAI на своих серверах, чтобы клиентам не приходилось полагаться только на инфраструктуру Microsoft.

В отчете также отмечается, что компании, приобретающие технологию OpenAI через Microsoft, сталкиваются с дополнительными расходами, если они еще не используют серверы Microsoft. Google и другие компании утверждают, что такая модель ценообразования вредит клиентам.

На момент подготовки материала Google не комментировала ситуацию, как и Microsoft с OpenAI и FTC.