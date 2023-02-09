Наука и технологии
13:39, 09 февраля 2023
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Google продолжает добиваться того, чтобы вы пользовались дополненной реальностью

Подразделение AR передано в другие руки

Как сообщил источник 9to5Google, работа над дополненной реальностью (AR) в Google, ранее находившаяся в ведении Клэя Бавора, переходит в подразделение Platforms & Ecosystems Хироши Локхаймера и подразделение Devices & Services Рика Остерлоха.

Google продолжает добиваться того, чтобы вы пользовались дополненной реальностью

Фото: Freepic

Этот шаг можно было ожидать, поскольку Остерлох пару-тройку лет назад объявил о приобретении компании по производству смарт-очков.

Между тем, размещение AR-подразделения в рамках Platforms & Ecosystems имеет большой смысл после объявления в этом месяце о партнерстве с Samsung по устройствам XR.

Издание напомнило, что у компании уже есть визуальный поиск Google Lens и AR-навигация в Google Maps Live View. В начале этого месяца Локхаймер назвал Lens и Live View "прелюдией" к своему долгосрочному видению.

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