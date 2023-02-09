Google продолжает добиваться того, чтобы вы пользовались дополненной реальностью

Этот шаг можно было ожидать, поскольку Остерлох пару-тройку лет назад объявил о приобретении компании по производству смарт-очков.

Между тем, размещение AR-подразделения в рамках Platforms & Ecosystems имеет большой смысл после объявления в этом месяце о партнерстве с Samsung по устройствам XR.

Издание напомнило, что у компании уже есть визуальный поиск Google Lens и AR-навигация в Google Maps Live View. В начале этого месяца Локхаймер назвал Lens и Live View "прелюдией" к своему долгосрочному видению.