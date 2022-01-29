Google начал мстить журналисту всеми способами за фейк про коронавирус

Наука и технологии
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Google начал мстить журналисту всеми способами за фейк про коронавирусПо причине все тех же нарушений
Журналист FoxNews Дэн Бонгино потерял возможность получать доход от рекламы Google спустя всего пару дней после вечного бана на YouTube. Компания сообщила изданию Engadget, что сайт Бонгино нарушил правила публикации AdSense.
“*У нас действуют строгие правила для издателей, которые прямо запрещают вводящий в заблуждение и вредный контент вокруг пандемии COVID-19", - сказал представитель Google изданию Engadget.
"Когда издатели упорно нарушают наши правила, мы прекращаем показ рекламы Google на их сайтах. Издатели всегда могут обжаловать решение, если они устранили все нарушения".
Ранее Google навсегда запретил Бонгино иметь канал на YouTube, потому что он попытался обойти предыдущую временную блокировку, связанную с дезинформацией о COVID-19.
Источник: Engadget