Google продолжает шутить над Apple из-за устаревшей технологии SMS. Уже на улицах городов

Начиная с 25 августа, “кампания давления” появится на более чем 500 цифровых рекламных щитах на Манхэттене и в Бруклине.

Google обращает внимание на то, как в результате обмена текстовыми сообщениями с Android на iPhone получаются изображения с низким разрешением из-за старого стандарта MMS, а также отмечает феномен сине-зеленого пузыря.