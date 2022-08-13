Google продолжает шутить над Apple из-за устаревшей технологии SMS. Уже на улицах городов

Google продолжает шутить над Apple из-за устаревшей технологии SMS. Уже на улицах городовА ранее они выпускали множество роликов с той же целью
Начиная с 25 августа, “кампания давления” появится на более чем 500 цифровых рекламных щитах на Манхэттене и в Бруклине.
Google обращает внимание на то, как в результате обмена текстовыми сообщениями с Android на iPhone получаются изображения с низким разрешением из-за старого стандарта MMS, а также отмечает феномен сине-зеленого пузыря.
Google хочет, чтобы Apple приняла RCS (Rich Communication Services), чтобы пользователи iPhone и Android, переписывающиеся друг с другом, могли воспользоваться функцией уведомления о прочтении сообщений, индикаторами набора текста, передачей данных, видео и изображениями более высокого разрешения и улучшенными групповыми чатами.
“Цель этой кампании - донести до Apple четкий призыв наконец-то присоединиться к нам и принять новейшие стандарты обмена сообщениями, обеспечивающие наилучшие возможности обмена сообщениями для всех, как на iOS, так и на Android”, – сказал Эдриенн Лофтон, глобальный вице-президент по интегрированному маркетингу, платформам и экосистемам Google