Google продолжает улучшать квантовые процессоры: что нового

Кубит представляет собой что угодно - атом, электрон, кусок сверхпроводящей электроники. Коротко говоря это все, что может быть использовано для хранения и манипулирования квантовым состоянием. Чем больше кубитов, тем больше возможностей у машины (при условии, что все кубиты ведут себя правильно). Однако если использовать больше кубитов, то возрастает вероятность того, что вы столкнетесь с ошибкой до завершения вычислений.

Ответом Google на эти проблемы стало создание нового поколения процессора Sycamore с тем же количеством и расположением аппаратных кубитов, что и в предыдущем. Но компания сосредоточилась на снижении частоты ошибок отдельных кубитов, чтобы процессор мог выполнять более сложные операции без сбоев. Именно это оборудование Google использовала для тестирования логических кубитов с коррекцией ошибок.

В целом, коэффициент ошибок в большем логическом кубите составил 2,914 процента против 3,028 процента в меньшем. Это не слишком большое преимущество, но это первый случай, когда оно вообще было продемонстрировано. По оценкам Google, производительность аппаратных кубитов должна быть улучшена еще на 20 или более процентов, чтобы обеспечить явное преимущество перед большими логическими кубитами. Google предполагает, что она достигнет этой точки - запуска одного долгоживущего логического кубита - после 2025 года.