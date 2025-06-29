Google продолжила «коптить» воздух, несмотря на обещания снизить выбросы

Основная причина роста — развитие искусственного интеллекта, которое требует всё больше энергии. Хотя выбросы от дата-центров немного снизились на 12%, их уровень всё равно выше, чем был в 2019 году.

В отчёте Google отмечает, что многие факторы не зависят от неё напрямую — это нестабильность климатической политики, нехватка чистой энергии в ряде стран и быстрые темпы развития ИИ, из-за которых сложно планировать энергопотребление. По крайней мере в этом нас пытается убедить компания.

Кроме того, в приложении к отчёту указано, что общие выбросы составили не 11,5, а более 15 миллионов тонн CO₂ — столько же производят около 40 газовых электростанций в год.