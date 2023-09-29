Google продолжила «убивать» свои проекты: на очереди умная доска за $5 тыс

В частности, будет прекращена работа Jamboard, которое позволяло осуществлять удаленную совместную работу и было тесно интегрировано с рабочим пространством Google Workspace, подтягивая контент из Google Docs, Sheets и Slides.

Google рекомендует пользователям рассмотреть возможность перехода на сторонние приложения для работы с досками, такие как FigJam от Figma, Lucid Software от Lucidspark или Miro.

Этот переход означает, что существующим пользователям Jamboard придется приобрести новое оборудование, поскольку их текущие устройства устареют достаточно быстро без сторонней поддержки.

Google планирует компенсировать образовательным учреждениям стоимость устройств Jamboard.