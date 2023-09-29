Google продолжила «убивать» свои проекты: на очереди умная доска за $5 тыс

Google продолжила «убивать» свои проекты: на очереди умная доска за $5 тысВы вряд ли ей пользовались
Компания Google прекращает выпуск своей цифровой доски Jamboard и программной экосистемы. Jamboard представляла собой 55-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4K, цена которого составляла 5000 долларов, а годовая плата для школ и корпораций - 600 долларов. Облачные приложения, связанные с Jamboard, также перестанут функционировать, начиная с конца 2024 года.
В частности, будет прекращена работа Jamboard, которое позволяло осуществлять удаленную совместную работу и было тесно интегрировано с рабочим пространством Google Workspace, подтягивая контент из Google Docs, Sheets и Slides.
Google рекомендует пользователям рассмотреть возможность перехода на сторонние приложения для работы с досками, такие как FigJam от Figma, Lucid Software от Lucidspark или Miro.
Этот переход означает, что существующим пользователям Jamboard придется приобрести новое оборудование, поскольку их текущие устройства устареют достаточно быстро без сторонней поддержки.
Google планирует компенсировать образовательным учреждениям стоимость устройств Jamboard.