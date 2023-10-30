Google проложит интернет-кабель по дну Тихого океана

12:00, 30 октября 2023
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Google проложит интернет-кабель по дну Тихого океанаСовместный проект двух стран
Google, входящая в состав Alphabet, собирается погрузиться в глубины Тихого океана и подключить восемь отдаленных стран к цифровому миру с помощью подводных кабелей. Это совместное предприятие США и Австралии.
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В скором времени доступ к высокоскоростному Интернету получат тихоокеанские острова Микронезия, Кирибати, Маршалловы острова, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Тимор-Лешти, Тувалу и Вануату. Правительства Австралии и США инвестируют в этот амбициозный проект 50 и 15 млн долларов соответственно.
Миссия Google по обеспечению глобальной связи призвана изменить цифровой ландшафт под волнами Тихого океана, повысить устойчивость кибербезопасности и обеспечить связь этих стран с миром.
Источник:Reuters
Автор:Максим МногословныйТеги: