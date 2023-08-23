Google пытается «усидеться на двух стульях» в вопросах ИИ и авторского права

Сделка направлена на решение проблемы использования в контенте, создаваемом искусственным интеллектом, голосов и музыки, защищенных авторским правом. Автор статьи подчеркивает сложные проблемы в области авторского права, возникающие, когда в контент, созданный искусственным интеллектом, включаются элементы, защищенные авторским правом.

Статья указывает на двойственность в подходе Google, которая готова создать новые права на интеллектуальную собственность для UMG, но при этом продолжает забирать данные из Интернета для обучения искусственного интеллекта без выплаты компенсации создателям контента. В Сети сейчас активно обсуждаются возможные последствия таких действий, например, создание новой системы роялти для контента, генерируемого искусственным интеллектом с использованием голосов исполнителей. Автор также выражает обеспокоенность доминирующим положением Google в области веб-трафика и его последствиями для издателей.

Так, подход Google может привести к тому, что в будущем контент, созданный искусственным интеллектом, заполонит весь интернет и «загрязнит» результаты поиска, что в перспективе вынудит Google заключать лицензионные соглашения с создателями контента для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Такой сценарий может привести к появлению новой версии YouTube, где пользовательский контент соседствует с лицензионным, что напоминает ту самую отрасль, которую Google стремится «разрушить» недавним соглашением.