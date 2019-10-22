Google пыталась запретить сотрудникам объединяться в профсоюзы

Перед собранием руководители офиса Google начали рассылать сотрудникам письмо с предупреждением о том, что мероприятие будет отменено. Такие встречи якобы должны проводиться только совместно с руководством.

Несмотря на эти предупреждения, сотрудники всё равно собрались вместе. Накажут ли этих людей, пока неизвестно.

Исторически сложилось так, что сотрудники таких компаний, как Google, не стремились к профессиональным объединениям для отстаивания интересов. Однако всё изменилось после серии скандалов о сексуальных домогательствах в Google, спорах об оплате труда и критики сотрудничества компании с военными.