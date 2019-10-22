Наука и технологии
Сегодня 17:28
Google пыталась запретить сотрудникам объединяться в профсоюзы
Но, кажется, у неё ничего не вышло
Десятки сотрудников Google из крупнейшего европейского офиса собрались вместе, чтобы обсудить вопрос создания профсоюза. Сообщается, что руководство компании пыталось запретить им это сделать.
Перед собранием руководители офиса Google начали рассылать сотрудникам письмо с предупреждением о том, что мероприятие будет отменено. Такие встречи якобы должны проводиться только совместно с руководством.
Несмотря на эти предупреждения, сотрудники всё равно собрались вместе. Накажут ли этих людей, пока неизвестно.
Исторически сложилось так, что сотрудники таких компаний, как Google, не стремились к профессиональным объединениям для отстаивания интересов. Однако всё изменилось после серии скандалов о сексуальных домогательствах в Google, спорах об оплате труда и критики сотрудничества компании с военными.
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