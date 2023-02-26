Google раскритиковали за рекламу поддельного сайта

09:45, 26 февраля 2023
1 мин.
Google раскритиковали за рекламу поддельного сайтаОн ставил фейковый сайт вместо настоящего на первое место в результатах поиска
Журналисты выяснили, что поиск Google продвигает сайты, которые обманывают клиентов с помощью поддельных аккаунтов Amex.
Фото: Unsplash
Один из журналистов рассказал, как его обманули, когда он пытался заказать еду на сайте kiinthaila.com. Этот сайт оказался на самом деле был фальшивым, был создан мошенниками с помощью платформы Wix. Преступники также завели мошеннические торговые счета Amex и использовали их для взимания платы с клиентов.
Google же показывал рекламу этого фейкового сайта в качестве первого результата поиска вместо официального сайта kiinthaiburbank.com.