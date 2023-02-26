Наука и технологии
09:45, 26 февраля 2023
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Google раскритиковали за рекламу поддельного сайта

Он ставил фейковый сайт вместо настоящего на первое место в результатах поиска

Журналисты выяснили, что поиск Google продвигает сайты, которые обманывают клиентов с помощью поддельных аккаунтов Amex.

Google раскритиковали за рекламу поддельного сайта

Фото: Unsplash

Один из журналистов рассказал, как его обманули, когда он пытался заказать еду на сайте kiinthaila.com. Этот сайт оказался на самом деле был фальшивым, был создан мошенниками с помощью платформы Wix. Преступники также завели мошеннические торговые счета Amex и использовали их для взимания платы с клиентов.

Google же показывал рекламу этого фейкового сайта в качестве первого результата поиска вместо официального сайта kiinthaiburbank.com.

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