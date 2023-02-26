Google раскритиковали за рекламу поддельного сайта

Один из журналистов рассказал, как его обманули, когда он пытался заказать еду на сайте kiinthaila.com. Этот сайт оказался на самом деле был фальшивым, был создан мошенниками с помощью платформы Wix. Преступники также завели мошеннические торговые счета Amex и использовали их для взимания платы с клиентов.

Google же показывал рекламу этого фейкового сайта в качестве первого результата поиска вместо официального сайта kiinthaiburbank.com.