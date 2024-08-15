Google раскрыла хакерские атаки на предвыборные штабы Трампа и Байдена

Сложная тактика фишинга APT42 включает маскировку под заслуживающие доверия организации и использование таких сервисов, как Google Sites и Dropbox, для размещения вредоносных программ и фишинговых страниц. Последние кампании группы были направлены в основном на Израиль: их объектами стали военные чиновники, сотрудники оборонного сектора и ученые. Кроме того, APT42 совершала фишинговые атаки на лиц, связанных с президентскими выборами в США.

Google приняла меры по пресечению этой деятельности, сбросив настройки взломанных учетных записей, приостановив работу фишинговых доменов и усилив безопасность пользователей с повышенным риском с помощью программы Advanced Protection Program.