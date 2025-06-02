Google расширила доступ к нашумевшему генератору видео Veo 3

Veo 3 — это модель искусственного интеллекта, которая генерирует 8-секундные видеоролики с синхронизированным звуком, включая диалоги и фоновые шумы, на основе текстовых описаний.

Подписчики Google AI Pro ($ 19.99/мес.) получают пробный пакет на 10 видео в Veo 3, но после исчерпания лимита они вернутся к Veo 2. Google AI Ultra ($ 249.99/мес.) предоставляет максимальный доступ к Veo 3 с ежедневным обновлением лимитов, а также 30 ТБ облачного хранилища и YouTube Premium.

Для использования Veo 3 в приложении Gemini нужно выбрать опцию «Видео» в обновлённой строке ввода. Пока поддерживается только английский звук, но Google планирует добавить другие языки.