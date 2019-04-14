Google рассказала, как передаёт полиции геоданные пользователей

В рамках расследования полиция может отправить запрос в компанию Google, по которому та предоставит им необходимые геоданные. Впервые эту практику ввели федеральные агенты США в 2016 году. Как пишет New York Times, за последние полгода количество таких запросов от американской полиции увеличилось.

Как известно, сохранение данных о местоположении происходит на устройстве с аккаунтом Google даже в фоновом режиме, когда пользователь не включает конкретные сервисы, например, Google Maps.

История местоположений хранится в базе данных Google Sensorvault. По данным New York Times, эта база содержит записи о сотнях миллионах устройств по всему миру за последнее десятилетие.

Когда в каком-то районе случается преступление, полиция запрашивает у Google данные обо всех устройствах, которые находились в определённое время в этом месте. Сначала компания предоставляет данные пользователей на анонимных условиях, но потом, по решению суда, может раскрыть и их имена. К сожалению, были случаи, когда информация, предоставленная Google, становилась основанием для обвинения невиновных людей.