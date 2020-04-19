Google рассказала о блокировке миллионов опасных писем про коронавирус в почте

В Google сообщили, что последнюю неделю компания ежедневно блокирует более 18 млн писем с фишинговыми ссылками. Эти письма связаны с коронавирусом, то есть злоумышленники пользуются общей паникой. Кроме того, в почтовом сервисе Google каждый день блокируется более 240 млн спам-писем на ту же тему — COVID-19.

Как пояснила Google, борьбой с опасной рассылкой «занимаются» специальные фильтры и механизмы блокировки. Они эффективно пресекают рассылку 99,9% спама, фишинговых и других вредоносных писем.

Сообщается, что мошенники часто выдают себя за медицинские организации. Они надеются выманить у пользователей деньги в виде пожертвований или заставить их установить вредоносное ПО.