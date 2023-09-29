Google разрешила детям использовать ИИ-поисковик

Чтобы обеспечить безопасную работу с SGE для подростков, Google ввел более жесткие меры защиты от неприемлемого или вредного контента, в частности, связанного с запрещенными веществами, возрастными ограничениями и издевательствами. Компания продолжит сбор отзывов и сотрудничество с экспертами для улучшения SGE для молодых пользователей.

Кроме того, Google вводит функцию "Об этом результате", позволяющую получить представление о том, как генерируются ответы с помощью искусственного интеллекта. В перспективе эта функция будет распространяться на отдельные URL-адреса в ответах, генерируемых искусственным интеллектом, обеспечивая прозрачность источников информации. Компания Google также опубликовала руководство по грамотности в области ИИ, которое поможет пользователям понять суть генеративного ИИ и его возможности.