Наука и технологии
Сегодня 18:22
Google разрешила редактировать документы Word прямо в почте
И сразу их отправлять
Google упростила редактирование документов Microsoft Office, отправленных как вложение к письму в Gmail. Теперь это можно делать прямо в папке «Входящие» на почте.
Теперь у вложений Microsoft Office есть кнопка «edit». Как только пользователь отредактирует файл, он может отправить его снова по email. Нововведения должны сократить время обработки документов. Ранее нужно было импортировать полученные документы в Google Drive, а затем открывать там Google Docs и т.д.
«Когда вы получаете документ Word в качестве вложения к email, вы можете открыть его и начать редактировать в Docs одним кликом, сохраняя при этом формат Word», – пояснили в Google.
Нововведение появится у всех пользователей в течение двух недель.