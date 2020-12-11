Google разрешила редактировать документы Word прямо в почте

Теперь у вложений Microsoft Office есть кнопка «edit». Как только пользователь отредактирует файл, он может отправить его снова по email. Нововведения должны сократить время обработки документов. Ранее нужно было импортировать полученные документы в Google Drive, а затем открывать там Google Docs и т.д.

«Когда вы получаете документ Word в качестве вложения к email, вы можете открыть его и начать редактировать в Docs одним кликом, сохраняя при этом формат Word», – пояснили в Google.

Нововведение появится у всех пользователей в течение двух недель.