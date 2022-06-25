Google разрешила сотрудникам переезжать туда, где разрешены аборты

Стоит пояснить, что решение Верховного суда не делает аборты незаконными на всей территории США — вместо этого оно даёт право ввести запрет правительствам отдельных штатов. Некоторые уже ограничили право на аборт (Луизиана, Миссури и Кентукки). Другие штаты, включая Калифорнию, где находится штаб-квартира Google, пообещали защищать право на прерывание беременности в пределах своих границ.

Компания пообещала покрывать медицинские процедуры сотрудников за пределами штата, если они недоступны там, где человек живёт и работает. Также сотрудники могут подать заявку на релокацию без обоснования.