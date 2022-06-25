Google разрешила сотрудникам переезжать туда, где разрешены аборты

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Google разрешила сотрудникам переезжать туда, где разрешены абортыВчера в США отменили важный судебный прецедент, который гарантировал право на прерывание беременности
После того, как Верховный суд США отменил решение по историческому делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, которые закрепляло право на аборт, Google разослала сотрудникам письмо с комментарием по ситуации. Компания заявила, что работники могут подавать заявки на релокацию без обоснования, то есть смогут спокойно переезжать в те штаты, где ещё не запретили прерывание беременности.
Стоит пояснить, что решение Верховного суда не делает аборты незаконными на всей территории США — вместо этого оно даёт право ввести запрет правительствам отдельных штатов. Некоторые уже ограничили право на аборт (Луизиана, Миссури и Кентукки). Другие штаты, включая Калифорнию, где находится штаб-квартира Google, пообещали защищать право на прерывание беременности в пределах своих границ.
Компания пообещала покрывать медицинские процедуры сотрудников за пределами штата, если они недоступны там, где человек живёт и работает. Также сотрудники могут подать заявку на релокацию без обоснования.