Google разрешила удалять фотографии несовершеннолетних из поиска

Наука и технологии
Сегодня в 16:27
Google разрешила удалять фотографии несовершеннолетних из поискаИ ввела другие функции для защиты детей
Google больше не разрешит настраивать таргетированную рекламу на детей. Помимо этого, любой несовершеннолетний может запросить удаление своих фотографий из поиска.
Также при загрузке видео на YouTube детьми будут автоматически устанавливаться самые высокие настройки приватности.
Аналогичные изменения представила Facebook в прошлом месяце. Компания сделала профили пользователей Instagram возрастом до 16 лет закрытыми по умолчанию. Также сервисы запретили размещать рекламу, ориентированную на детей.
Стоит отметить, что Google предупредила: запрос на удаление фото из поиска не уберёт эти снимки из интернета полностью. Однако компания надеется, что это поможет помешать распространению нежелательных фотографий несовершеннолетних.
Нововведения будут появляться постепенно в течение ближайших недель и месяцев.