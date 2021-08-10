Google разрешила удалять фотографии несовершеннолетних из поиска

Также при загрузке видео на YouTube детьми будут автоматически устанавливаться самые высокие настройки приватности.

Аналогичные изменения представила Facebook в прошлом месяце. Компания сделала профили пользователей Instagram возрастом до 16 лет закрытыми по умолчанию. Также сервисы запретили размещать рекламу, ориентированную на детей.

Стоит отметить, что Google предупредила: запрос на удаление фото из поиска не уберёт эти снимки из интернета полностью. Однако компания надеется, что это поможет помешать распространению нежелательных фотографий несовершеннолетних.

Нововведения будут появляться постепенно в течение ближайших недель и месяцев.