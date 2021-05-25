Google разрешила защищать историю поиска паролем

По сути, любой, кто возьмёт в руки устройство, на котором произведён вход в Google-аккаунт, сможет увидеть эти действия. Чтобы защитить эти данные и включить верификацию по паролю, нужно перейти на activity.google.com и нажать на ссылку «Настроить проверку для доступа к истории моих действий». Там нужно выбрать «Включить дополнительную проверку» и ввести пароль, чтобы подтвердить, что это лично вы пытаетесь внести изменения.

С включенной проверкой каждый, кто будет пытаться просмотреть историю, должен будет ввести пароль от Google-аккаунта. Эта опция может быть очень полезна для тех, кто пользуется одним компьютером совместно.