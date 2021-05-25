Наука и технологии
Сегодня в 13:14
Google разрешила защищать историю поиска паролем
Удобно для тех, кто пользуется одним компьютером с кем-то
Google разрешила ставить пароль на страницу «Мои действия в Google», которая показывает все действия пользователя в сервисах компании, в том числе историю веб-поиска и просмотров на YouTube.
По сути, любой, кто возьмёт в руки устройство, на котором произведён вход в Google-аккаунт, сможет увидеть эти действия. Чтобы защитить эти данные и включить верификацию по паролю, нужно перейти на activity.google.com и нажать на ссылку «Настроить проверку для доступа к истории моих действий». Там нужно выбрать «Включить дополнительную проверку» и ввести пароль, чтобы подтвердить, что это лично вы пытаетесь внести изменения.
С включенной проверкой каждый, кто будет пытаться просмотреть историю, должен будет ввести пароль от Google-аккаунта. Эта опция может быть очень полезна для тех, кто пользуется одним компьютером совместно.