Google: решение Верховного суда США разрушит "центральный столб" всего Интернета

В прошлом году Верховный суд согласился рассмотреть дело, которое касается раздела 230 Закона о приличии в сфере коммуникаций США. Принятие этого закона позволило оградить технологические компании от ответственности за контент, который люди создают на различных сайтах и сервисах. Без такой защиты технологические компании могут стать объектом судебных исков и еще более пристального внимания. Но сейчас его хотят отменить.

Google утверждает, что отмена раздела не только заставит компании нести ответственность за чужие слова на платформах, но и вынудит Google и другие технологические компании еще более активно модерировать контент.

Компания заявила, что потеря 230 раздела создаст "антиутопию", в которой провайдеры будут испытывать постоянное юридическое давление с целью цензурирования любого спорного контента.