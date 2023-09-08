Google решила построить еще больше «оздоровительных центров» для сотрудников

Google решила построить еще больше «оздоровительных центров» для сотрудниковНо пользоваться ими смогут не только они
Google расширяет программу оздоровительных центров, первоначально запущенную в 2010 году, на новые точки по всей территории США. Оздоровительные центры предоставляют сотрудникам Google медицинские услуги в кампусах компании, включая ежегодные осмотры, прививки, поддержку психического здоровья, физиотерапию, мануальную терапию, медицинское консультирование и заказ анализов.
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Первоначально центры были открыты в Маунтин-Вью/Бэй, Нью-Йорке, Кембридже и Сиэтле/Киркланде, а к лету 2024 г. Google планирует открыть новые центры в Остине, Боулдере и Чикаго.
Расширенные услуги будут включать в себя аптеку, дерматологию, гинекологию и многое другое. Эти оздоровительные центры будут доступны не только сотрудникам Google, но и членам их семей, а также иностранным сотрудникам, приезжающим в США.