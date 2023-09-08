Google решила построить еще больше «оздоровительных центров» для сотрудников

Первоначально центры были открыты в Маунтин-Вью/Бэй, Нью-Йорке, Кембридже и Сиэтле/Киркланде, а к лету 2024 г. Google планирует открыть новые центры в Остине, Боулдере и Чикаго.

Расширенные услуги будут включать в себя аптеку, дерматологию, гинекологию и многое другое. Эти оздоровительные центры будут доступны не только сотрудникам Google, но и членам их семей, а также иностранным сотрудникам, приезжающим в США.