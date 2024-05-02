Google решилась на реструктуризацию: сокращения и «переезд» в Индию

Как сообщается, в число пострадавших команд входят такие ключевые технические подразделения, как информационные технологии, Python и основной инженерный отдел. Хотя точное число сотрудников остается неясным, источники CNBC сообщают, что было уволено не менее 200 основных сотрудников.

Этот шаг произошел в преддверии положительного отчета Google о прибыли за первый квартал. Причина увольнений и перемещения рабочих мест не совсем ясна, но, скорее всего, она связана с мерами по сокращению расходов. Стоимость рабочей силы в Индии и Мексике обычно ниже, чем в США, что потенциально может привести к значительной экономии для Google.