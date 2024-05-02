Google решилась на реструктуризацию: сокращения и «переезд» в Индию

Опубликовано 02 мая 2024, 21:45
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Google решилась на реструктуризацию: сокращения и «переезд» в ИндиюИ Мексику
По сообщению CNBC, Google неожиданно сократила сотни сотрудников из своих «основных» команд. Эта реструктуризация включает в себя не только сокращение рабочих мест, но и перенос некоторых позиций в Индию и Мексику.
Как сообщается, в число пострадавших команд входят такие ключевые технические подразделения, как информационные технологии, Python и основной инженерный отдел. Хотя точное число сотрудников остается неясным, источники CNBC сообщают, что было уволено не менее 200 основных сотрудников.
Этот шаг произошел в преддверии положительного отчета Google о прибыли за первый квартал. Причина увольнений и перемещения рабочих мест не совсем ясна, но, скорее всего, она связана с мерами по сокращению расходов. Стоимость рабочей силы в Индии и Мексике обычно ниже, чем в США, что потенциально может привести к значительной экономии для Google.