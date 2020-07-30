Google сделала автоматические резервные копии смартфонов бесплатными

В Google One копирование в облако всей информации, в том числе контактов, приложений, фото и видео, происходит автоматически.

Владельцам Android-устройств скоро не придётся оплачивать Google One для того, чтобы воспользоваться 15 ГБ для бэкапа. В ближайшее время к бесплатному облаку Google One получат доступ также пользователи iOS и iPadOS.

Если нужен объём больше 15 ГБ, то придётся платить. Цены на это начинаются со 139 рублей в месяц за 100 ГБ. В Google One также можно будет управлять всеми файлами, сохранёнными из Google Drive, Gmail и Google Photos.