Наука и технологии
Сегодня 16:43
Google сделала автоматические резервные копии смартфонов бесплатными
До 15 ГБ
Google сделала автоматические резервные копии смартфонов с помощью службы Google One бесплатными. Это касается пользователей и Android, и iOS.
В Google One копирование в облако всей информации, в том числе контактов, приложений, фото и видео, происходит автоматически.
Владельцам Android-устройств скоро не придётся оплачивать Google One для того, чтобы воспользоваться 15 ГБ для бэкапа. В ближайшее время к бесплатному облаку Google One получат доступ также пользователи iOS и iPadOS.
Если нужен объём больше 15 ГБ, то придётся платить. Цены на это начинаются со 139 рублей в месяц за 100 ГБ. В Google One также можно будет управлять всеми файлами, сохранёнными из Google Drive, Gmail и Google Photos.