Google сделала часы Pixel Watch 4 проще в ремонте

Google также добавила силиконовое кольцо для сохранения защиты от влаги (IP68) после замены дисплея. Правда, после вскрытия часы уже не будут подходить для плавания. Тем не менее, это всё равно заметное преимущество по сравнению с конкурентами, пишут СМИ.

Pixel Watch 4 работают на Wear OS 6 с новым процессором Snapdragon W5 Gen 2, поддерживают вызов экстренных служб по спутнику и обеспечивают до 30 часов работы в версии 41 мм и до 40 часов в версии 45 мм. Цена начинается с $349.