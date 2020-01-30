Google сделала диалоги с чат-ботом максимально похожими на общение с реальным человеком

Алгоритм чат-бота обучался разговорах пользователей социальных сетей. Он лишён недостатка других таких программ, которые имеют ограниченное количество тем и не могут запоминать контекст разговора. Это значит, что при беседе обычный чат-бот отвечает только на последний запрос и не может вернуться к предыдущему. Из-за этого диалог кажется неестественным.

Разработчики также создали две метрики для оценки работы нового чат-бота. Одна из них была разработана специально для оценки реальными людьми. Затем Meena сравнили с другими чат-ботами, включая CleverBot и Mitsuku, а также с диалогами людей. В итоге по метрике Meena набрала больше всех остальных чат-ботов — 79%. Для примера, диалог реальных людей набрал 86%, CleverBot и Mitsuku — по 56%.