Google скорее всего должна вам денег: история группового иска 2010 года

Хотя компания Google отрицает наличие каких-либо правонарушений, она согласилась на урегулирование группового иска, который подали еще в далеком 2010 году. Сумма выплаты на человека составит около $7,70, но она может измениться в зависимости от того, сколько людей присоединится к иску. Если меньше людей заявят о своей доле, сумма может увеличиться, в то время как большее количество заявлений приведет к меньшей выплате.

Крайний срок подачи заявления - 31 июля этого года. На 12 октября назначено слушание по окончательному утверждению, на котором будет определено распределение суммы урегулирования.