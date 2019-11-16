Google сломала Chrome у тысяч пользователей

Проблемы начались ещё в среду. О них сообщили корпоративные пользователи, которые получают доступ в Chrome через виртуальные системы. В итоге из-за обновления браузера сбой в корпоративных сетях длился два дня.

Что происходило? Вкладки в Chrome становились полностью белыми, доступ в интернет ограничивался, браузер «зависал». Ошибку даже прозвали «белым экраном смерти». Какие-то компании сообщили об убытках из-за проблемы.

Эксперимент Google был связан с функцией WebContents Occlusion. Она должна временно отключать вкладки Chrome при запуске пользователем другого приложения. Этой опцией команда Google хотела оптимизировать работу браузера, сделать так, чтобы программа потребляла меньше ресурсов в фоновом режиме.

Компания признала проведение эксперимента, извинилась и «откатила» изменения.