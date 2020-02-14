Google случайно рассекретила нововведения в будущей версии Android

Хоть страницу достаточно быстро убрали из общего доступа, пользователи успели сделать скриншоты. Из них следует, что будущая версия Android 11 получит повышенную защиту данных пользователей, новые способы их «вовлечения», расширенную поддержку устройств с гибкими экранами, расширения графического API Vulkan.

Google также выделила изменения в три основных блока. Первый озаглавлен как «изменение поведения». Это значит, что в системе появятся нововведения, которые могут повлиять на работу приложений. Это надо учитывать разработчикам. Второй блок говорит о функциях безопасности, а третий — о новых функциях и API (в том числе для складных устройств, биометрии, медиаконтента).

Напомним, журналисты ожидают анонс Android 11 на конференции для разработчиков Google I/O 2020 в мае.