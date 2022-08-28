Google снизила данные выбросов углекислоты в сервисе отслеживания авиаперелетов

"Google убрал со своих страниц огромный кусок влияния авиационной отрасли на климат", - сказал BBC доктор Даг Парр, главный научный сотрудник и директор по политике Гринпис Великобритании.

Изменение, как сообщил Google в публичном сообщении на Github в прошлом месяце, было сделано после консультаций с "академическими и промышленными партнерами" технологического гиганта. В сообщении на Github компания Google заявила, что решила рассчитывать только выбросы углекислого газа в результате полетов, а не суммарный эффект от всех парниковых газов. В частности, Google решил временно отказаться от расчетов, связанных с контралами - облаками, образующимися за самолетами, которые могут оказывать большое влияние на выбросы при полетах.

В Google говорят, что вычислить влияние контрайлов на отдельные рейсы довольно сложно, и хотя это стоит сделать, они хотят разработать механизм для более точного прогнозирования.