Google снова инвестирует в ядерный синтез: TAE Technologies привлекла $150 млн

TAE разрабатывает уникальный тип реактора: он удерживает плазму (раскалённое вещество) не с помощью массивных магнитов, а за счёт собственной структуры. Ранее для запуска реакций использовались два сгустка плазмы, но теперь TAE удалось упростить процесс — всё можно делать с помощью пучков частиц. Это делает реактор дешевле и компактнее.

С 2014 года Google помогает TAE использовать искусственный интеллект для настройки оборудования. Если раньше подбор оптимальных параметров занимал два месяца, то теперь это можно сделать за несколько часов.

Сегодня реактор TAE разогревает плазму до 70 миллионов градусов Цельсия. Для коммерческого использования понадобится достичь 1 миллиарда градусов. Компания надеется подключить свою установку к электросети в начале 2030-х годов и до конца лета собрать ещё $ 50 миллионов.