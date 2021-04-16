Google согласилась обозначить Курилы российской территорией

Депутат сообщил, что внимание Google обратили на то, что часть территории России, а именно острова в Тихом океане, не обозначены как территория Российской Федерации. Отмечается, что Google согласилась с доводами депутатов, а также запросила дополнительные материалы. Компания должна сделать то, что просят российские власти в ближайшее время.

Также депутат заявил, что Google готова удалить все материалы, запрещённые по российскому законодательству.

Очередная встреча депутатов с представителями Google состоится в ноябре. Тогда Россия проверит, все ли нарушения устранены.