Наука и технологии
Сегодня в 16:33
Google согласилась обозначить Курилы российской территорией
А ещё удалить запрещённые материалы
Депутат Госдумы Василий Пискарёв рассказал, что Google согласилась обозначить острова Курильской грады в Тихом океане как российскую территорию. Таковы итоги встречи представителей компании с российскими властями.
Депутат сообщил, что внимание Google обратили на то, что часть территории России, а именно острова в Тихом океане, не обозначены как территория Российской Федерации. Отмечается, что Google согласилась с доводами депутатов, а также запросила дополнительные материалы. Компания должна сделать то, что просят российские власти в ближайшее время.
Также депутат заявил, что Google готова удалить все материалы, запрещённые по российскому законодательству.
Очередная встреча депутатов с представителями Google состоится в ноябре. Тогда Россия проверит, все ли нарушения устранены.