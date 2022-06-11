Наука и технологии
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Google согласилась возместить ущерб женщинам-сотрудникам, пострадавшим от дискриминации

Им якобы платили меньше, чем мужчинам
Стало известно, что Google согласилась выплатить 118 миллионов долларов за урегулирование иска о дискриминации по признаку пола с участием около 15 500 сотрудников-женщин.
Google согласилась возместить ущерб женщинам-сотрудникам, пострадавшим от дискриминации

В иске говорится, что компания платила своим сотрудницам на 16 794 доллара в год меньше, чем мужчинам на таких же должностях. Это не первые подобные претензии в адрес Google. Судебное разбирательство по гендерной дискриминации ещё в 2021 году суд выиграли 11 тысяч женщин. Тогда Google пришлось заплатить более $600 млн.

Помимо выплаты компания также согласилась предоставить всю необходимую информацию независимому эксперту, который проанализирует практику найма Google. Женщины, которые, как утверждается, пострадали от гендерной дискриминации, занимают 236 различных должностей.

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