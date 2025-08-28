Google сократила 35% менеджеров с небольшими командами

Речь идет о менеджерах, у которых в подчинении было менее трёх человек. Многие из них не покинули Google, а перешли на позиции обычных сотрудников. Генеральный директор Сундар Пичаи отметил, что компании важно «масштабироваться без постоянного увеличения штата».

Напомним, Google продолжает сокращения в разных своих подразделениях. Кроме того, компания предлагает «добровольные выходные программы» (VEP) — альтернативу прямым увольнениям. В этом году такие предложения получили работники в поиске, маркетинге, разработке устройств и HR-отделе. По словам директора по кадрам Фионы Чиккони, их приняли 3−5% сотрудников.