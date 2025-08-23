Google сократила энергозатраты на ИИ в 33 раза за год

По оценке Google, один текстовый запрос через их ИИ использует всего 0,24 ватт-часа, выделяет 0,03 г CO₂ и потребляет 0,26 мл воды — примерно столько же, сколько за 9 секунд просмотра телевизора в США.

Главное достижение — оптимизация. Использование подхода Mixture-of-Experts позволяет активировать только часть модели, снижая нагрузку в 10−100 раз. Также компания создаёт собственные ИИ-ускорители и оптимизирует их работу.

Эти меры, как заявила компания, позволили снизить энергопотребление на запрос в 33 раза за год. Даже с учётом огромного числа запросов, общая нагрузка на экологию теперь гораздо меньше.